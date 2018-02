Sony hat einen neuen Sale zum Wochenende im PlayStation Store gestartet. Ab sofort könnt ihr euch eine Reihe von reduzierten PS4-Spielen schnappen. Der Sale endet am 19. Februar 2018.

Neben dem Dino-Survival-Spiel Ark könnt ihr euch die Game of the Year-Edition von The Witcher 3 deutlich reduziert unter den Nagel reißen. Mit dabei ist nicht nur das Hauptspiel, sondern auch alle 16 DLCs sowie die beiden Erweiterungen Blood and Wine und Hearts of Stone.

Ebenfalls im Angebot: The Evil Within 2, das gerade per Gratis-Update die Ego-Perspektive spendiert bekommen hat. In der Liste unten haben wir euch eine Auswahl der Angebote aufgeführt.

PS4-Spiele im Wochenendangebot

Alle Angebote des Wochenend-Sales findet ihr im PS Store.

Neben den reduzierten Spielen zum Wochenende könnt ihr gerade außerdem das aktuelle Angebot der Woche abstauben.

Seid ihr PS Plus-Mitglieder dann könnt ihr gerade nicht nur die neuen Gratis-Spiele für Februar 2018 herunterladen, sondern auch zwei weitere kostenlose Inhalte für Fortnite und Gems of War erhalten.

Welche Spiele holt ihr euch?