PlayStation VR - Sony kündigt neue VR-Titel an, über 60 Spiele auf dem Weg

PlayStation VR feiert Geburtstag. Zur Feier des einjährigen Jubiläums zeigt Sony, welche Titel demnächst für das hauseigene VR-Headset erscheinen sollen. Die beeindruckende Release-Liste für 2017 und 2018 kommt auf über 60 PSVR-Titel, unter denen es auch einige Überraschungen und klammheimliche Ankündigungen gibt.

Einige der Highlights, die noch in diesem Jahr erscheinen, stellen Doom VFR, Bravo Team, Megaton Rainfall oder Skyrim VR dar. 2018 soll dann beispielsweise das PSVR-exklusive Golem erscheinen, in dem wir als titelgebender Golem unter anderem gegen andere Golems antreten.

The American Dream entführt uns auf eine alternative Weltausstellung der 1950er Jahre. In dem satirischen Ballerspiel erledigen wir wirklich alles mit Waffengewalt, egal, ob es um Burger wenden, Rasen mähen oder Dosen öffnen geht:

Xing: The Land Beyond ist ein First Person-Puzzler, bei dem die Prämisse lautet, dass wir bereits zu Beginn des Spiels tot sind. In Torn erkunden wir dann ein mysteriöses altes Haus, immer auf der Suche nach Hinweisen auf den noch mysteriöseren, vor vielen Jahren spurlos verschwundenen Besitzer. Die komplette Liste mit mehr Details zu einzelnen Titeln findet ihr entweder auf dem offiziellen PlayStation-Blog oder hier:

2017

Anamorphine

Ark Park

Blade And Soul: Table Arena

Brain Voyagers

Bravo Team

Chernobyl

CoolpaintVR

CubeWorks

Discovery

DOOM VFR

DragonBlast VR

Dream Angling

Drunkn Bar Fight

DWVR

End Space

Everest VR

Fishing Master

Flatline: Experience the Other Side

Ghosts in the Toybox

Gunheart

Gran Turismo Sport

Hex Tunnel

Honor & Duty

Hopalong: The Badlands

Justice League VR

Light Tracer

Megaton Rainfall

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Moss

No Heroes Allowed VR

Nothin' But Net

Obduction

Pixeljunk VR: Dead Hungry

Prana

Quar Infernal Machines

Radial-G: Racing Revolved

RadianVR

Rec Room

Run Dorothy Run

Sculptrvr

Serious Soccer

Shooty Fruitie

Snow Fortress

Stardrone VR

Stifled

Super Amazeballs

Survios

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

The Inpatient

The Rabbit Hole

The Solus Project

Virtual Engagement Confronting Fears

VirtuGO

VR Apocalypse

2018

Alvo

Ariel

Blasters of the Universe

Chainman

Cold Iron

Dead Secret

Dragonflight VR

Drone Fighters

Dungeon Chess

End of the Beginning

Golem

Knockout League

Penn & Teller VR: Frankly Unfair, Unkind, Unnecessary and Underhanded (including Desert Bus)

Pixel Ripped 1989

The American Dream

Torn

Xing: The Land Beyond

Welche Spiele interessieren euch am meisten?

Sony PlayStation VR - Bilder ansehen