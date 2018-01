Ein Gerücht zu den neuen Pokémon-Spielen für die Nintendo Switch schlägt aktuell hohe Wellen im Netz. Angeblich verrät ein Patent-Eintrag, dass die kommenden Editionen Pokémon 1 und Pokémon 0 heißen werden. Auch die beiden Logos sind demnach geleakt. Aber Vorsicht: Lasst euch davon nicht in die Irre fühlen, die angeblichen Einträge existieren offenbar gar nicht.

Es handelt sich also höchstwahrscheinlich um einen Fake. Die gelistete Datenbank, aus der die Screenshots stammen sollen, beinhaltet die Einträge nämlich in Wirklichkeit gar nicht. Unterschiedliche Quellen bestätigen den Fake auf Twitter, so wie etwa das Portal Pokefans.

Wir haben sicherheitshalber bei Nintendo nachgehakt. Sobald das Unternehmen offiziell Stellung bezieht, informieren wir euch.

Bisher hüllt sich Nintendo allerdings in Stillschweigen, was die nächsten Teile der beliebten Taschenmonster-Reihe betrifft. Entsprechend aktiv ist die Gerüchteküche, laut denen die nächsten Pokémon-Editionen für die Nintendo Switch ähnlich revolutionär mit dem Gameplay der Vorgängertitel brechen werden wie Super Mario Odyssey und Zelda: Breath of the Wild. Gegebenenfalls erfahren wir bei der nächsten Nintendo-Direct, die eventuell sogar schon nächste Woche stattfindet, mehr.