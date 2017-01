Pokémon Duel - Das nächste Pokémon-Spiel für iOS und Android ist da

The Pokémon Company überrascht die Fans mit dem Release von Pokémon Duel.

The Pokémon Company hat mit Pokémon Duel heute ein neues Spiel für iOS und Android rund um die beliebten Taschenmonster veröffentlicht. Wer nun aber eine Augmented Reality-App im Stil von Pokémon GO erwartet, liegt falsch. Denn bei Pokémon Duel handelt es sich um eine Mischung aus Strategie- und Brettspiel, die an Pokémon Trading Figure Game erinnert.

Mehr: Pokémon - Neue Hinweise scheinen 20 Jahre alte Fan-Theorie zu bestätigen

In der kostenlosen App, die Mikrotransaktionen enthält, stellt ihr ein Deck aus sechs Pokémon-Figuren zusammen. Anschließend übt ihr im Trainings Center oder bestreitet Online-Matches gegen andere Spieler. In diesen versucht ihr dann, eine eurer Figuren ins Tor eures Gegners zu steuern. Dazu müsst ihr in den rundenbasierten Duellen überlegen, welche Route ihr wählt, wie ihr die des Gegners blockiert oder wann ihr eure Pokémon in den Kampf schickt.

Einen eigenen Eindruck von Pokémon Duel könnt ihr euch anhand des offiziellen Trailers machen.

Pokémon Duel erschien bereits im vergangenen Jahr als Pokémon Co-Master in Japan. Mit Version 3.0.0 fand das Spiel seinen Weg in den englischsprachigen App beziehungsweise Google Play Store. Wir gehen davon aus, dass eine deutsche Version in Kürze folgt.