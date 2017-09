Pokémon - 11-jähriger Profispieler vernichtet Konkurrenz bei Weltmeisterschaft

Überall auf der Welt finden ständig Pokémon-Wettkämpfe, Turniere und Meisterschaften statt. Diese werden oft in mal kleineren, oftmals aber auch größer angelegten Veranstaltungen ausgetragen. Den derzeit größten Ruhm dabei dürfte Nicholas Kan, ein kanadischer Pokémon-Spieler im zarten Alter von nur elf Jahren haben.

Dieser hat nämlich, abgesehen von drei (!) internationalen Meisterschaften, gleich noch den Weltmeisterschaftstitel seiner Altersklasse abgeräumt und damit so viele Erfolge in einem Jahr erzielt, wie hochrangige Pokémon-Champions in ihrer ganzen Karriere nicht. Das finale Match der Weltmeisterschaft der Jüngsten, bei denen nur Kinder ab dem Jahrgang 2006 teilnehmen können, bestritt er dabei gegen seinen spanischen Kontrahenten Tomás Serrano Carratalá.

Zuvor hatte Carratalá bereits zahlreiche Kontrahenten mit einer Team-Kombination mit dem Schlüssel-Pokémon Kommandutan ausgeschaltet, indem er Team-Positionen vertauschte und zweifache Angriffe ermöglichte. Kan konterte diese Taktik allerdings mit einem guten alten Relaxo aus, was ihm letztendlich zum Sieg verhalf.

Ab nächstem Jahr, wenn Kan 12 Jahre alt wird, wird er sich dann aber gegen die nächsthöhere Altersklasse behaupten müssen. Die bisher unerreichte Siegesserie einer globalen, drei internationalen und einer regionalen Meisterschaft in nur einem Jahr wird ihm so bald aber vermutlich niemand streitig machen können.

