Pokémon GO - 2.412,19 US-Dollar Umsatz pro Minute

Den Daten eines Marktforschungs-Unternehmens zufolge, generiert Pokémon Go derzeit von allen Mobile-Games den höchsten Minuten-Umsatz. Es folgen Game of War und Clash of Clans.

von Tobias Ritter,

18.01.2017 17:00 Uhr