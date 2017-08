Pokémon GO - Dataminer finden Hinweise auf neue Grafik-Optionen

Pokémon GO-Spieler auf der ganzen Welt warten sehnsüchtig auf die Pokémon der dritten Generation. Dataminer haben Hinweise auf die neuen Taschenmonster bereits in den Tiefen des Spiel-Codes entdeckt. Auch das neueste Update mit der Nummer 0.73.1 wurde jetzt wieder unter die Lupe genommen. In den neuen Daten verstecken sich zwar keine so großen Neuigkeiten wie die nächste Pokémon-Generation, aber dafür zumindest folgendes Schmankerl: Es sieht ganz danach aus, als könnten wir in Zukunft an der Grafik-Qualität des Spiels drehen.

Pokémon GO-Fans wünschen sich schon seit geraumer Zeit unterschiedliche Grafik-Modi und anscheinend reagiert Niantic auf das Feedback. Allerdings gibt es bis jetzt wirklich nur Hinweise, ein User Interface oder ähnliches wurde noch nicht gefunden. Ob die Neuerung kommt und wenn ja, wann, steht also noch lange nicht fest.

Die Dataminer haben außerdem noch einen Safari Event-Badge gefunden und konnten diverse Bugfixes sowie Optimierungen bestätigen. Demnach müssten Raids jetzt besser funktionieren, Verbindungsprobleme sollen ausgemerzt worden sein und Probleme bei der Darstellung von Pokémon und Icons wurden ebenfalls behoben.

Wünscht ihr euch zwei unterschiedliche Grafik-Modi?

