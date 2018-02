Kaum kündigt Niantic die Einführung weiterer Pokémon der dritten Generation in Pokémon GO an, schon hat ein fleißiger Dataminer die entsprechenden Sprites sowie die Shiny-Versionen der Monster aus dem Spielcode des Mobile-Hits hervorgezaubert.

Der berühmt-berüchtigte Spieler Chrales, der sich in der Vergangenheit bereits mit zahlreichen Datamines einen Namen in der Szene gemacht hat, hat insgesamt 50 Sprites auf Imgur hochgeladen. Darauf sehen wir unter anderem das reguläre und das besonders seltene Design von Rayquaza, Brutalanda, Metagross und vielen anderen Drachen- und Flug-Pokémon. Wir haben die Bildergallerie unten für euch eingebunden.

Hoenn-Event startet heute, Boni bekannt

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir die neuen Monster auch in der Spielwelt zu Gesicht bekommen können. Ab heute, dem 9. Februar 2018, machen die neuen Flug- und Drachen-Pokémon die Spielwelt von Pokémon GO unsicher. Bis zum 13. Februar läuft dann ein besonderes Event, bei dem ausschließlich Monster der dritten Generation spawnen.

Uns erwarten zur Feier der neuen Monster auch einige nette Boni: Es wird Spezialboxen im Shop geben, mit denen wir uns Lockmodule, Raid-Pässe, Ei-Brutmaschinen und Sternenstücke en masse sichern können. Außerdem sind gezündete Lockmodule bis zum 23. Februar für sechs Stunden aktiv.

Bis Mitte März können wir uns außerdem am legendären Raid-Boss Rayquaza messen und es hoffentlich in unserer Pokémon-Sammlung begrüßen. Mehr Infos zu Rayquaza und den kommenden Monstern der dritten Gen findet ihr in unserem dazugehörigen Artikel.