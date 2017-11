Pokémon GO - Doppelt Sternenstaub & XP verlängert, aber Porenta ist weg

Erst heute morgen ist das legendäre Pokémon Ho-Oh als Raid-Boss in der Spielwelt von Pokémon GO erscheinen. Doch offenbar ist das Niantic noch nicht genug: Die Entwickler verlängern zusätzlich auch noch das aktuell laufende Pokémon GO Travel-Event, das uns mit doppelten Erfahrungspunkten und Sternenstaub versorgt.

Das teilt das Unternehmen auf dem offiziellen Twitter-Account mit und schreibt:

Good news, Trainers! You’ll continue to receive double Stardust and double XP until 1:00 P.M. PST on December 1! #PokemonGOtravel #GlobalCatchChallenge — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 27, 2017

"Gute Nachricht, Trainer! Ihr erhaltet weiterhin doppelten Sternenstaub und doppelt XP bis zum 1. Dezember, 22 Uhr!"

Wir haben somit noch bis Freitagabend, den 1. Dezember 2017, um 22 Uhr Zeit, die doppelten Boni in Pokémon GO voll auszukosten. Die Jagd auf das neu erschienene Ho-Oh lohnt sich diese Woche also besonders.

Pokémon GO: Porenta wieder verschwunden

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Niantic hat den Porenta-Spawn anscheinend nicht verlängert. Das seltene Monster ist bereits wieder verschwunden. Es wurde durch den Fangwettbewerb freigeschaltet und war in den letzten Tagen erstmals weltweit verfügbar. Trainer, die es in der Zeit nicht gefangen haben, können es ab sofort wieder ausschließlich in Asien antreffen.