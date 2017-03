Pokémon Go-Spieler sollen in diesem Jahr allen Grund zum Feiern haben. Die Entwickler versprechen drei große Updates.

Pokémon GO ist finanziell zwar nach wie vor extrem erfolgreich, der große Hype darum ebbte aber schon vor Monaten ab. Zu wenige Features hat die Augmented Reality-App, so ein häufig gelesener Vorwurf in den sozialen Netzwerken. Und tatsächlich warten Pokémon GO-Fans trotz mehrerer Updates immer noch auf zentrale Funktionen wie PvP-Duelle. Doch 2017 will Entwickler Niantic seinen Support verbessern.

Während der Mobile World Conference gab Niantic-CEO John Hanke einen Ausblick auf die Zukunft von Pokémon GO. Laut Hanke sei der Launch der 2. Pokémon-Generation das "erste bedeutende Update" für die App gewesen. Drei weitere Updates dieser Größenordnung sollen noch in diesem Jahr folgen.

Über den Inhalt dieser Pokémon GO-Updates schwieg sich Hanke zwar noch aus, dafür will aber ein Mitglied der bekannten Fan-Website The Silph Road mehr wissen. So sollen wohl endlich das PvP-Feature und eine Überarbeitung des Gym-System ins Spiel kommen. Eine Trading-Funktion hingegen habe den Quellen von The Silph Road zufolge keine besonders hohe Priorität für Niantic.

Zudem spekulieren Spieler darauf, dass die 3. Pokémon-Generation zu den Neuerungen der kommenden Updates zählen dürfte. Denn zwischen dem Release der 1. und der 2. Generation verging weitaus weniger als ein Jahr.

