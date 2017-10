Pokémon GO - Gen 3 offiziell bestätigt & Halloween-Event startet noch diese Woche

Nachdem die Spieler im Vorfeld viel spekuliert haben und Dataminer eine Menge Hinweise fanden, bestätigt Niantic es jetzt offiziell: Das Halloween-Event in Pokémon GO lässt die ersten Monster der dritten Generation auf euch los. Und das Beste: Es geht bereits in knapp 24 Stunden los!

Geister aus Gen 3 & besonderes Pikachu

Das verkünden die Entwickler auf der offiziellen Pokémon GO-Website. Ihr könnt schon ab Freitag, 20. Oktober, um 21 Uhr auf unheimliche neue Monster aus der Hoenn-Region treffen. Auf dem Ankündigungsbild, das ihr oben sehen könnt, grinsen uns neben altbekannten Biestern auch Zobiris, Banette, Zwirrlicht und Zwirrklop aus der dritten Pokémon-Generation entgegen.

Laut Niantic sollen zunächst die neuen Geister ins Spiel kommen; ab Dezember folgt dann nach und nach der Rest der dritten Generation.

Außerdem hat sich auch Pikachu zu den Halloween-Feierlichkeiten herausgeputzt und trägt passend zur wohl unheimlichsten Zeit des Jahres einen Hexenhut. Doch nicht nur das gelbe Maskottchen kleidet sich neu ein: Ihr könnt auch euren Avataren mit der Mimigma-Mütze einen gruseligen Look verpassen.

Bonbon-Boni beim Halloween-Event

Anscheinend ist Niantic die Einführung der dritten Generation zu Halloween nicht genug: Das Team hinter dem Mobile-Spiel bietet euch zudem einige andere Boni. Getreu dem Motto "Süßes oder Saures" gibt es während des Events doppelte Bonbons beim Fangen, Ausbrühten und Verschicken von Taschenmonstern sowie beim Spazieren mit eurem Buddy.

Im Shop erwarten euch dazu exklusive Pakete, die unter anderem Super-Brutmaschinen und Raid-Pässe bieten.

Das Event findet vom Abend des 20. Oktober bis zum Abend des 2. November statt. Niantic liefert zur Feier dieser großen Ankündigung auch einen kurzen neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.