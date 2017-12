Pokémon GO - UPDATE: Details zum Weihnachtsevent bekannt, neue Pokémon & mehr

Update: Niantic hat das Weihnachts-Event in Pokémon GO mittlerweile auf der offiziellen Website angekündigt. Heute ab 22 Uhr findet das festliche Pikachu seinen Weg in die App. Außerdem wird es mehr Eis-Pokémon geben als sonst. Bei den bereits geleakten neuen Pokémon aus der Hoenn Region handelt es sich um Wasser- und Eis-Pokémon aus den Spielen Rubin und Saphir. Vom 22. bis 25 Dezember findet ihr außerdem am ersten PokéStop des Tages eine einmalig nutzbare Brutmaschine.

Zusätzlich könnt ihr wie bereits geahnt von verschiedenen Angeboten profitieren. Bis zum 25. Dezember gibt es z.B. Pakete mit Super-Brutmaschinen, Lockmodulen und Sternenstücken. Danach können die Pakete bis zum 4. Januar auch Premium Raid-Pässe beinhalten.

Ursprüngliche Nachricht: Pokémon GO bekommt anscheinend ebenfalls ein eigenes Event zum Thema Weihnachten. Das wirkt nicht sonderlich verwunderlich, steht aber noch nicht ganz fest. Immerhin deutet ein Leak daraufhin, in dem noch einige Details stecken. Laut dem Reddit-Nutzer kk566 gab es im Google Play Store Taiwans bereits ein Beschreibungs-Update der Pokémon GO-App, das mittlerweile wieder gelöscht worden sein soll. Darin ist nicht nur von einem Feiertags-Event die Rede, sondern auch noch von einem neuen Item, sowie neuen Pokémon.

Weihnachts-Sale & Starpiece-Item

Demzufolge findet offenbar ein eigener Weihnachts-Sale statt, bei dem es besondere Boxen mit Inkubatoren gibt. Das neue Item "Starpiece", also Sternenstück, soll dann ebenfalls zum Verkauf stehen. Aufmerksame Trainer kennen den Gegenstand schon: Dataminer haben bereits vor einiger Zeit Hinweise darauf entdeckt. Wenn wir dieses Stück von einem Stern kaufen und einsetzen, erhalten wir für 30 Minuten 50 Prozent mehr Sternenstaub.

10 neue Pokémon-Arten?

In dem Update zur Pokémon GO-App war offenbar aber auch noch von zehn komplett neuen Pokémon-Arten aus der Hoenn-Region die Rede. Außerdem erwartet uns anscheinend ein Geschenke-verteilender Botogel (aka Delibird) sowie Pikachu in einer besonderen Weihnachts-Ausgabe. Was wohl einfach bedeutet, dass das Vorzeige-Pokémon in dieser Version eine rote Zipfelmütze trägt.

Mehr: Pokémon GO - Update 0.87.5 bringt Fangmodus AR Plus & lässt uns an Pokémon heranschleichen

Aber wie gesagt: Aktuell handelt es sich hierbei lediglich um ein unbestätigtes Gerücht. Ihr solltet die Nachricht also mit Vorsicht genießen, bis es eine offizielle Ankündigung von Niantic und The Pokémon Company gibt.

Was haltet ihr von dem möglichen Weihnachts-Event?

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen