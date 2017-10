Pokémon GO - Leak: Neuer EX-Raid im Dezember, Ho-Oh das nächste Legendäre Pokémon

Schon im Dezember soll der nächste EX-Raid in Pokémon GO an den Start gehen, der wieder ein neues Legendäres Pokémon als Belohnung verspricht. Zumindest deutet dies ein aktueller Leak an.