Shiny-Pokémon sind eine besondere, schillernde Variante herkömmlicher Taschenmonster, die sowohl in den Pokémon-Editionen als auch in Niantics Mobile-Hit Pokémon GO äußerst selten sind.

Zwar hat jedes normale Pokémon eine Shiny-Variante, jedoch sind längst nicht alle Shiny-Formen der bisher erhältlichen Taschenmonster in Pokémon GO auffindbar. Aktuell könnt ihr insgesamt 22 Shinys in Pokémon GO sammeln. Mit jeden Event erweitert Niantic die Liste jedoch nach und nach.

Mit dem Valentinstag-Event und dem vergangenen Mondneujahr-Event sind zuletzt Shiny Liebiskus und Shiny Fiffyen samt Entwicklung Magnayen ins Spiel gerückt. Dass mit dem Community-Day am 24. Februar auch Shiny Dratini, Dragonir und Dragoran die Maps des Spiels unsicher machen, ist durchaus möglich.

Unten haben wir euch alle bisher erhältlichen Shinys in Pokémon GO aufgelistet und verraten euch, wie und wo ihr sie findet. (via Pokémon GO Hub)

Fundorte aller Shinys

Pokémon Fundort Shiny Karpador Wildnis, in Tier 1-Raid Shiny Garados Shiny Karpador entwickeln Shiny Sniebel Wildnis, in Tier 2-Raid Shiny Pichu 2km-Ei Shiny Pikachu Wildnis, Shiny Pichu entwickeln Shiny Raichu Shiny Pikachu entwickeln Shiny Zwirrlicht Wildnis, 5km-Ei Shiny Zwirrklop Shiny Zwirrlicht entwickeln Shiny Shuppet Wildnis, 5km-Ei Shiny Banette Shiny Shuppet entwickeln Shiny Schneppke Wildnis, 5km-Ei, in Tier 1-Raid Shiny-Firnontor Shiny Schneppke entwickeln Shiny-Flunkifer in Tier 2-Raid Shiny Absol in Tier 4-Raid Shiny Stollunior Wildnis, 2km-Ei Shiny Stollrak Shiny Stollunior entwickeln Shiny Stolloss Shiny Stollrak entwickeln Shiny Wablu Wildnos, in Tier 1-Raid, 2km-EI Shiny Altaria Shiny Wablu entwickeln Shiny Fiffyen Wildnis, 2km Ei Shiny Magnayen Shiny Fiffyen entwickeln Shiny Liebiskus Wildnis

Woran erkennt ihr Shinys?

Schillernde Taschenmonster unterscheiden sich optisch von ihrer Standard-Form. Shiny Garados erstrahlt beispielsweise in einem roten Schuppenkleid, während Normalo-Garados blau ist.

Shinys seht ihr in Pokémon GO allerdings nicht sofort auf der Map, sondern erst im Kampfbildschirm, nachdem ihr das Monster angeklickt habt. Bei einigen Monstern werdet ihr die farblichen Unterschiede sofort erkennen, bei anderen – zum Beispiel bei Shiny Pikachu – müsst ihr etwas genauer hinschauen.

Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr wirklich ein Shiny gefunden habt oder nicht, achtet darauf, ob das Monster zu Beginn des Kampfes funkelt. Nachdem ihr ein Shiny gefangen habt, wird es in eurer Sammlung außerdem mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Spawn-Raten von Shiny-Pokémon

Offiziell hat Niantic noch nicht bekanntgegeben, wie hoch eure die Chance ist, einem Shiny bei euren Pokémon GO-Touren zu begegnen. Die Experten von Pokémon GO Hub vermuten eine Wahrscheinlichkeit zwischen 1 zu 256 und 1 zu 500.

Habt ihr schon Shinys in Pokémon GO gefangen?