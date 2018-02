Pokémon GO-Trainer dürfen sich auf weiteren Taschenmonster-Zuwachs der dritten Generation freuen. Ab morgen, dem 9. Februar 2018, machen neue Flug- und Drachen-Pokémon die Maps des Mobile-Spiels unsicher. Darunter befinden sich viele beliebte Drachenbiester wie Brutalanda und das legendäre Pokémon Rayquaza, das das Cover der Pokémon-Edition Smaragd ziert.

Bis zum 13. Februar 2018 können wir ausschließlich wilden Pokémon der dritten Generation in der Welt Pokémon GO begegnen. Damit geben uns die Macher für kurze Zeit eine erhöhte Chance, Monstern wie Brutalanda, Altaria oder Metagross anzutreffen.

Rayquaza kommt als legendärer Raid-Boss

Für die meisten Trainer wohl am interessantesten: Ab morgen macht mit Rayquaza ein brandneuer Raid-Boss die Arenen unserer Umgebungen unsicher. Wie bereits Groudon und Kyogre ist der grüne Drache allerdings nur für eine bestimmte Zeitspanne im Spiel. Bis zum 16. März 2018 können wir Rayquaza in Raids bekämpfen und fangen. Danach verschwindet das legendäre Biest wieder.

Zusätzlich zu den neuen "Gen 3-Monstern" schlüpfen ab dem 9. Februar andere Pokémon aus Eiern und weitere Biester sind in der Arena in Raid-Kämpfen verfügbar.

Mit dem neuen Zuwachs gibt es mittlerweile über 100 Pokémon der Hoenn-Region im Spiel. Die dritte Pokémon Generation umfasst insgesamt 135 Taschenmonster, die ursprünglich in den Editionen Rubin und Saphir eingeführt wurden. Niantic dürfte in absehbarer Zeit also noch weitere neue Monster für Pokémon GO nachliefern.

Übrigens: Vor einigen Tagen haben Dataminer Hinweise auf ein komplett neues Gameplay-Element in der aktuellen APK von Pokémon GO gefunden: Quests. Mit einem zukünftigen Update könnte das neue Feature ins Spiel kommen.