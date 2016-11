Pokémon GO - Neues Update 0.47.1 / 1.17.0 mit Hinweisen zu Ditto & Shiny-Pokémon

Wann kommt endlich Ditto ins Spiel?

Wer die Pokémon GO-Updates in den letzten Wochen verfolgt hat, dürfte gemerkt haben, dass die Patch Notes selten spannende Infos bereithalten. Dafür geht es im aktualisierten Spielcode jedes Mal heiß her. Auch das Update 0.47.1 (Android) beziehungsweise 1.17.0 (iOS) verspricht oberflächlich nur kleinere Bugfixes und versteckt die spannenden Neuerungen.

Offiziell heißt es, dass das neue Update nur Fehler mit der Video-Animation von ausgebrüteten Eiern behebt und kleinere Text-Anpassungen vornimmt. Doch die Fan-Seite TheSilphRoad hat sich wieder durch den Spielcode gewühlt und Neuigkeiten zu Ditto und sogar Shiny-Pokémon zu Tage getragen. Demnach sind nun fast alle Assets für Ditto in der App vorhanden und Niantic könnte das langersehnte Pokémon zu jeder Zeit freischalten.

Ditto soll wie jedes andere Pokémon auch in der Wildnis anzutreffen und im Kampf einsetzbar sein. Entsprechende Sound-Dateien und Hintergründen sind ebenfalls schon vorhanden, wir dürfen also gespannt sein, wann die ersten Spieler auf den lilafarbenen Gestaltenwandler treffen werden. Darüber hinaus können wir uns wohl langfristig auch auf Shiny-Pokémon freuen, was im Grunde besonders seltene Exemplare von Taubsi, Rattfratz und Co. sind.

Im Spielcode finden sich nach dem Update erstmals die Begriffe »Shiny« sowie »Rare«. Und ein alternativer Sound für das erfolgreiche Fangen eines Pokémons, der etwas feierlicher klingt, wurde ebenfalls entdeckt. Tatsächlich gibt es sogar Hinweise darauf, dass die sogenannten »Materials«, Oberflächen im Spiel, im »Shiny«-Look daherkommen und somit seltene Pokémon vielleicht auch eingefärbt werden.

Wie immer sind solche Entdeckungen im Spielcode aber alles andere als offiziell und wir können nur darauf hoffen, dass Niantic irgendwann einmal mehr in den Patch Notes stehen hat.

