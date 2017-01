Pokémon GO - Neuester Patch bringt weibliche & männliche Pokémon

Pokémon GO - die weibliche Form von Pikachu

Die meisten Pokémon waren in den Editionen Rot, Blau und Gelb noch geschlechtslos. Das änderte sich in der zweiten Generation, mit der das Team von Game Freak den Monstern nicht nur ein Geschlecht zuordnete, sondern dem RPG durch die Zuchtmöglichkeit mehr Spieltiefe verlieh. Die vierte Generation, die Nintendo DS-Editionen Diamant und Perl, unterschied manche Taschenmonster erstmals sogar anhand bestimmter körperlicher Geschlechtserkmale.

Gleiches hat offenbar nun auch einen Weg in Niantics App Pokémon GO gefunden (via wwg). Im Zuge des aktuellen Patches (0.53.1 für Android und 1.23.1 für iOS) haben Spieler eine herzförmige Schwanzspitze an ihrem Pikachu entdeckt, die auf ein Weibchen hindeutet. Männliche Elektromäuse behalten ihren blitzförmigen Schweif, den wir bereits von Ashs Pikachu aus dem Anime kennen. Auch Raichu, Pikachus Weiterentwicklung, hat nun äußerlich erkennbare Geschlechtsmerkmale: So besitzt das Weibchen einen kürzeren Schweif als das Männchen.

Wie es scheint, wurde der Geschlechtsunterschied bisher nur bei Pikachu und Raichu festgestellt. Dataminer haben bereits im Update 0.49.1 für Android unter anderem Hinweise auf das Paarungs-Feature gefunden. Dass den meisten Monstern in Pokémon GO früher oder später ein Geschlecht zugeordnet wird, ist also nicht unwahrscheinlich.

Falls ihr auf euren Streifzügen mit Pokémon GO weitere Biester in ihren weiblichen und männlichen Formen trefft, könnt ihr uns das gern in den Kommentaren mitteilen.