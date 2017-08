Pokémon GO - Niantic deutet weitere legendäre Raids nach Zapdos an

Pokémon GO-Fans können sich offenbar auf mehr legendäre Raids gefasst machen. Diesen Sommer könnten uns noch weitere legendäre Pokémon als Raid-Bosse erwarten, nachdem Zapdos ab nächstem Montag nicht mehr im Spiel sein wird. Zumindest deutet Niantic das in einer E-Mail an die Pokémon GO-Community an.

Darin werden neben Zapdos auch die legendären Pokémon Lugia, Arktos und Lavados namentlich erwähnt:

"Lugia, Arktos, Lavados und Zapdos wurden in Pokémon GO entdeckt! Hast du schon gegen eines dieser legendären Pokémon gekämpft? Vom 7. bis 14. August taucht Zapdos, das legendäre Pokémon, das Team Instinct repräsentiert, bei Raid-Schlachten in der echten Welt auf."

"Bilde mit deinen Mit-Trainern ein Team und stell deine Pokémon vorsichtig auf, wenn du diese extrem mächtigen und seltenen Pokémon bekämpfst. Viel Glück, Trainer. Sei auf mehr legendäre Abenteuer vorbereitet!"

Insbesondere der letzte Satz lässt Pokémon GO-Fans aufhorchen.

