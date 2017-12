Pokémon GO - Niantic verspricht mehr PokéStops & Arenen in den nächsten Tagen

Pokémon GO liegt dieselbe Technik wie Niantics Vorgänger-AR-SPiel Ingress zugrunde. Das heißt, dass zum Beispiel auch für PokéStops und Arenen dieselben Orte genutzt werden. Jetzt gibt es hochoffiziell Nachschub, wie Niantc bekannt gibt. Die Ingress-Spieler haben mit Hilfe des sogenannten Operation Portal Recon-Programms neue Orte ausgesucht, die jetzt auch ihren Weg in Pokémon GO finden – in Form von zusätzlichen PokéStops und Arenen.

With the help of Ingress Agents around the world using Operation Portal Recon, we’ve identified interesting new locations to play our games. We’re happy to say that many of these locations will also be added to @PokemonGoApp over the next few days.