Pokémon GO - Niantic pausiert den Update 0.71.0-Rollout wegen Rucklern & Lags

Pokémon GO-Trainer, die bereits das neueste Update 0.71.0 installiert haben, leiden möglicherweise unter technischen Problemen. Einige Spielende beklagen sich zumindest über Lags und Ruckler, die vor dem Update nicht aufgetreten sind. Die Technik-Schwierigkeiten betreffen anscheinend nur einen Teil der Pokémon GO-Fans, aber Niantic hat jetzt bekannt gegeben, sich um das Problem kümmern zu wollen und an einer Lösung zu arbeiten. Das bedeutet, dass das Update erstmal nicht weiter ausgerollt wird.

We’re aware of a latency issue affecting battling in Pokémon GO 0.71. We’re pausing rollout of the release and are working on a resolution.