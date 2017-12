Pokémon GO - Niantic will ehemalige Spieler mit Gratis-Items locken

Auch wenn die App noch immer von unzähligen Spielern genutzt wird und weiterhin massive Erfolge feiert, dürfte es dennoch Millionen von Menschen geben, die Pokémon GO im ersten Jahr ausprobiert, aber irgendwann das Interesse verloren haben. Und auf genau diese Ex-Spieler scheint Niantic Labs nun abzuzielen und verschickt Codes, die sich für Gratis-Items einlösen lassen.

Gratis Super-Inkubatoren & Premium Raid Pässe

Passend zum bevorstehenden Weihnachts-Event, das neue Pokémon und In Game-Rabatte bringen wird, bekommen zahlreiche Pokémon GO-Veteranen Mails zugeschickt, die mit Promo-Codes ausgestattet sind. (via Gamerant)

Wer diese Codes einlöst, bekommt zwei Super-Inkubatoren sowie einen Premium Raid Pass geschenkt. Wer also nach langer Zeit wieder einsteigt, darf das Raid-Feature im Detail testen und kann gefundene Poké-Eier in Rekordzeit ausbrüten. Der Code gilt allerdings nur drei Tage. Wer also ebenfalls eine Mail bekommen hat, sollte nicht zu lange mit dem Einlösen warten.

In der Nachricht betont Niantic auch die neuen Spielelemente, die es mittlerweile in Pokémon GO geschafft haben. Vor allem das dynamische Wetter-System und die Pokémon der dritten Generation sollen Ex-Spieler wieder von den Qualitäten der App überzeugen.

Reicht euch das, um wieder einzusteigen?