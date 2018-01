Niantic hat eine neue Art von Event für Pokémon GO angekündigt. Der sogenannte Community Day findet weltweit einmal im Monat stattfinden und widmet sich der Stärkung der Trainer-Gemeinschaft. Der erste Community Day soll bereits dieses Wochenende über die Bühne gehen und bringt einen alten Bekannten mit sich: das surfende Pikachu.

Langjährigen Pokémon-Fans ist der Elektro-Surfer sicherlich ein Begriff. In der Gelben Pokémon-Edition für den Game Boy gab es beispielsweise ein verstecktes Mini-Spiel, das Pikachu kurzerhand in einen Wellenreiter verwandelte. Auch im Pokémon-Anime schnappte sich das beliebte Maskottchen schon einmal ein Brett, um damit über's Wasser zu gleiten.

Community Day Januar 2018 - Termin & Uhrzeit

Der erste Community Day findet laut offizieller Event-Website am Samstag, den 20. Januar 2018 statt. In der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr spawnen vermehrt Pikachu mit der exklusiven Event-Attacke Surfer. Normalerweise kann die Elektro-Maus den Angriff nicht erlernen.

Auch einige andere Boni erwarten uns in den drei Stunden des Community Events. Wir erhalten auch doppelte Erfahrungspunkte und in dieser Zeit aktivierte Lockmodule bleiben für drei Stunden an.

Ob Pikachu am Samstag in seinem herkömmlichen Look erscheint oder im Rahmen des eintägigen Community Days ein besonderes Design erhält, ist aktuell noch unklar. Sammler würden sich sicherlich über ein Pikachu mit kleinem Surfbrett oder einem anderen niedlichen Extra freuen.