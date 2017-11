Pokémon GO - Erste Ho-Oh-Raids gesichtet, Niantic verteilt aber keine EX-Raid-Pässe

Die Testphase für exklusive (EX-)Raids, in denen Trainer in Pokémon GO die Chance auf Mewtu hatten, ist beendet und Niantic überarbeitet aktuell das EX-Raid-System des Mobile-Spiels mit Hilfe des Feedbacks der Community. Doch das hält das Unternehmen offenbar nicht davon ab, mit der zweiten EX-Raid-Phase in Japan zu beginnen.

Auf Twitter posten Spieler Screenshots der Raids, die Niantic zur Zeit offenbar ausschließlich in Japan testet.

"Was ist das für eine Arena ... Das APA-Hotel ist kein Sponsor, deswegen könnte es eine exklusive Arena im Rahmen des Events sein?"

Wie der Tweet des Spielers Nanairo verrät, handelt es bei dem Ort, an dem er den exklusiven Ho-Oh-Raid gesichtet hat, um eine völlig neue Arena. Seine Vermutung: Niantic könnte sie exklusiv im Rahmen des aktuellen Pokemon Go Travel-Events ins Spiel eingebaut haben.

Zur Zeit liegen uns keine Informationen zu Einladungen zu einem der Ho-Oh-Raids vor. Offenbar testet Niantic die Implementierung des neuen legendären Bosses, ohne Spielern mit EX-Raid-Pässen Zugriff darauf zu gewähren. Wie lange es noch dauert, bis Trainer in Pokémon GO die Chance auf Ho-Oh haben, ist aktuell noch unklar.

Wie soll Niantic eurer Meinung nach Ho-Oh ins Spiel implementieren?