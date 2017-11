Wir nähern uns mit großen Schritten dem Feiertag Thanksgiving, der in den Vereinigten Staaten am 23. November gefeiert wird. Niantic hat zum jetzigen Zeitpunk noch keine offizielle Ankündigung zu einem möglichen Thanksgiving-Event in Pokémon GO herausgegeben. Da es zum Tag des Danks aber bereits letztes Jahr eine besondere Feierlichkeit in dem Mobile-Spiel gab, liegt die Vermutung nahe, dass es auch diesmal wieder einige Extras oder eventuell sogar die Einführung eines neuen Pokémon geben wird.

Einige Trainer äußerten auf Reddit bereits vor einigen Wochen die Vermutung, dass Farbeagle auf uns losgelassen werden könnte. Obwohl nämlich bereits die ersten Monster der dritten Generation im Spiel fangbar sind, fehlt von dem besonderen Pokémon der zweiten Generation nach wie vor jede Spur.

Letztes Jahr führte Niantic zur Feier von Thanksgiving nämlich das außergewöhnliche Monster Ditto ein. Das Wandler-Pokémon kann die Form seines Gegners annehmen. Farbeagle ist das Gegenstück aus der zweiten Generation: Das Künstler-Taschenmonster hat Zugriff auf einen umfangreichen Attacken-Pool und kann dank seiner nachahmenden Fähigkeit auch die Angriffe seiner Feinde kopieren.

Um Monster mit ungewöhnlichen Feature einzubauen, brauchen die Entwickler offenbar einige Zeit. Deshalb werden diese Pokémon zu einem späteren Punkt veröffentlicht, als der Rest der jeweiligen Generation. Thanksgiving könnte für die Entwickler von Pokémon GO die Zeit sein, in der sie Monster mit besonderen Fähigkeiten ins Spiel einführen. Bis Niantic das offiziell bestätigt, bleibt die Einführung von Farbeagle allerdings reine Spekulation.

Was erhofft ihr euch vom Thanksgiving-Event?