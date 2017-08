Pokémon GO - Trainer besiegen Raid-Karpador nur mit Hilfe von Karpadors

Nicht nur in Pokémon GO stellt Karpador ein äußerst ungewöhnliches Pokémon dar: Die Standardattacke richtet rein gar nichts aus und auch sonst kann das Fischmonster eigentlich hauptsächlich planschen. Dass es in Pokémon GO trotzdem ein Karpador als Raid-Boss gibt, darf getrost als kleiner Scherz der Entwickler Niantic interpretiert werden.

Was passiert, wenn wir den aber nicht einfach im Vorbeigehen besiegen, sondern ihn mit seinesgleichen angreifen, könnt ihr euch in diesem höchst amüsanten Video von zecmo anschauen. Der eigentliche Kampf beginnt ab Minute 2:22.

