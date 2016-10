Pokémon Go - Update 0.41.2 / 1.11.2 jetzt verfügbar, hier die Inhalte

Pokémon Go erhält ein neues Update. Das verbessert die Distanzanzeige für Euer, verkürzt Evolutions-Animationen und liefert Trainingskämpfe.

Ab sofort können Spieler das Update 0.41.2 (Android) und das Update 1.11.2 (iOS) für Pokémon Go herunterladen. Das teilt der Entwickler Niantic auf der offiziellen Webseite mit. Dort und unterhalb finden sich auf die offiziellen Inhalte des Patches.

Im Update enthalten ist beispielsweise das verbesserte Training in Arenen, das letzte Woche versprochen wurde:

Fang-Bonus: Trainer können einen Fang-Bonus für einen Pokémon-Typ erhalten, wenn sie mehrere Pokémon eines bestimmten Typs fangen.

Trainer können einen Fang-Bonus für einen Pokémon-Typ erhalten, wenn sie mehrere Pokémon eines bestimmten Typs fangen. Trainingskämpfe in Arenen: Trainer können jetzt mit sechs Pokémon in Arenen des eigenen Teams antreten. Die Wettkampfpunkte (WP) der eingesetzten Pokémon können für die Dauer des Trainingskampfes heruntergesetzt und angepasst werden.

Trainer können jetzt mit sechs Pokémon in Arenen des eigenen Teams antreten. Die Wettkampfpunkte (WP) der eingesetzten Pokémon können für die Dauer des Trainingskampfes heruntergesetzt und angepasst werden. Distanzanzeigen für Eier und Brutmaschinen: Die gelaufene Distanz wird jetzt regelmäßig aktualisiert, ohne dass der Trainer die entsprechende Seite schließen und neu öffnen muss.

Die gelaufene Distanz wird jetzt regelmäßig aktualisiert, ohne dass der Trainer die entsprechende Seite schließen und neu öffnen muss. Evolutionen: Verkürzung der Animationen

Verkürzung der Animationen Audio: Behebung verschiedener Soundbugs

Behebung verschiedener Soundbugs Weitere Bugfixes: Verschiedene kleine, nicht genannte Verbesserungen

Zuletzt sorgte ein Update dafür, dass seltenere Pokèmon besser zu fangen sind. Während die Spielerzahlen sinken, nimmt der Titel immer noch Millionen-Beträge ein und sorgt noch immer für Schlagzeilen.

