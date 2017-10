Pokémon GO - Hoenn-Medaille der Gen 3 offiziell eingeführt & neue Features im Code

In den vergangenen Tagen haben Dataminer im Spielcode immer mehr Hinweise auf die Einführung der dritten Generation in Pokémon GO gefunden. Jetzt macht Niantic es offiziell: Mit einer neuen Medaille bestätigen die Entwickler die zeitnahe Veröffentlichung von Geckarbor, Flemmli, Hydropi und Co.

Nachdem ihr das aktuelle Update 0.79.3 heruntergeladen habt, erscheint dieser Orden in eurem Inventar:

Jetzt sollte kein Zweifel mehr offen bleiben: Anscheinend werden die Monster der dritten Generation schon bald in die Welt von Pokémon GO losgelassen. Beginnen wird es vermutlich schon mit dem Halloween-Event, das laut einem Leak neue Geister heraufbeschwören soll.

Neue Features im Spielcode von Pokémon GO

Außerdem hat sich ein Dataminer den Spielcode etwas genauer angesehen und darin einige neue Features entdeckt, auf die wir uns in nächster Zeit wohl freuen können.

Zum einen wartet wohl ein neues Accessoire auf uns beziehungsweise auf unsere Avatare: Ein Mimigma-Hut, den wir auch schon in dem geleakten neuen Ladebildschirm bestaunen durften.

Außerdem wird es offenbar auch eine Verbesserung für Spieler geben, die regelmäßig Raid- und Arena-Kämpfe bestreiten. Damit werdet ihr anscheinend eine Gruppe von sechs Pokémon festlegen können, die euch automatisch angezeigt wird, sobald ihr einen Kampf startet. Somit müsst ihr nicht mehr manuell eure gewünschten Pokémon zusammensuchen.