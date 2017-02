Pokémon GO - Update mit 2. Generation ab sofort für iOS & Andriod verfügbar

Mit dem neuen Update darf unser Pokédex ein ganzes Stückchen wachsen.

Vor wenigen Tagen kündigten Niantic und The Pokémon Company International das lang erwartete Update mit der zweiten Pokémon-Generation für das Mobile-Spiel Pokémon GO an. Nun haben die Macher die neuen Taschenmonster auch freigelassen.

Mehr: Pokémon GO - Gameplay-Trailer zum Release des Updates 0.57.2/1.27.2

Ab sofort dürfen wir uns die Updates 0.57.2 für Android und 1.27.2 für iOS aufs Smartphone holen und damit 80 neuen Pokémon aus der Johto-Region hinterherjagen, darunter Feurigel, Karnimani, Endivie, Hoot-Hoot, Woingenau, Ledyba, Wiesor, Quiekel, Mogelbaum und viele weitere.

Die Nanabbeere und die Sananabeere sind mit dem neuen Update ebenfalls ab sofort verfügbar. Außerdem dürfen wir unseren Avatar nun mit reichlich neuen Kleidungsstücken schmücken.

Seid ihr schon auf Pokémon-Jagd?