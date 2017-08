Pokémon GO - Updates 1.43.1 & 0.73.1 sind live, hier die Patchnotes

Niantic hat ein neues Update für Pokémon GO veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr euch den Patch mit der Versionsnummer 1.43.1 für iOS beziehungsweise 0.73.1 für Android aus dem App Store respektive Google Play Store herunterladen.

In erster Linie wurden zahlreiche Bugs gefixt, es gibt aber auch ein paar Verbesserungen und Neuerungen. Besitzer des Pokémon GO Plus-Armbands können nun etwa die Fotoscheibe bei Arenen drehen, um Items abzugreifen. Anbei findet ihr die die Patchnotes.

