Pokémon - Gruseliges Anatomie-Buch zeigt Innenleben der Taschenmonster

Pokénatomy ist jetzt erhältlich: Die Crowdfunding-Kampagne für das Buch zur Pokémon-Anatomie wurde erfolgreich abgeschlossen und jetzt gibt es Christopher Stolls Werk regulär zu kaufen. Darin finden sich Illustrationen und Beschreibungen zu allen 151 Original-Pokémon, die weit über das hinausgehen, was der durchschnittliche Pokémon-Kenner normalerweise so weiß. Der "inoffizielle Leitfaden zur Wissenschaft der Pokémon" gewährt uns im wahrsten Sinne des Wortes tiefe Einblicke – direkt in die Pokémon selbst.

Das Buch kommt mit über 300 Seiten daher und kann für 15 US-Dollar als digitale Edition heruntergeladen werden. Die Softcover-Edition schlägt mit 30 Dollar zu Buche und das Hardcover gibt's für 40 Dollar. Allerdings wird das edle Teil aktuell leider nur innerhalb der USA verschickt.

Auf der Webseite von Christopher Stoll heißt es, Pokénatomy sei für alle Altersklassen geeignet und "dafür geschaffen, diverse wissenschaftliche Konzepte wie DNA, Körper-Systeme, vererbbare Eigenschaften und Anpassung zu erklären und zu verdeutlichen – all das durch die Wunder und die Seltsamkeit der klassischen Pokémon-Charaktere!"

Welches Pokémon-Anatomie gefällt euch bisher am besten?

