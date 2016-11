Pokémon Sonne & Mond - Fantastische Easter Eggs und wo sie zu finden sind

Pokémon Sonne & Mond hält für Fans einige Überraschungen bereit

In Pokémon Mond & Sonne lassen sich zahlreiche Anspielungen und Insider-Witze finden, die dem durchschnittlichen Spieler womöglich entgangen sind. Zum Glück gibt es YouTube, wo sich der Pokémon-Fan Maxx die Mühe gemacht hat, so viele wie möglich davon zu entschlüsseln.

Fast 10 Minuten begibt er sich darin auf die Suche nach Easter Eggs und gibt dankenswerter Weise auch die notwendigen Erklärungen. So gibt es beispielsweise ein Bild des legendären Ash Ketchum zu entdecken, wenn ihr die Foto-Funktion Poké Finder benutzt. Ein obskureres Beispiel ist etwa eine Referenz auf den hawaiischen Sänger Israel "Iz" Kamakawiwo'ole, der mit seiner Cover-Version von "Somewhere over the Rainbow" zu Berühmtheit gelangte. Aber seht am besten selbst:

Habt ihr weitere Easter Eggs in Pokémon Sonne & Mond gefunden?