Pokémon Sonne & Mond - Frischer Trailer zeigt Team Skull & neue Pokémon

Team Skull - Die neuen Bösewichte der nächsten Poké-Generation

In den letzten Tagen sind vermehrt Leaks zu angeblichen Pokémon aufgetaucht, die in Pokémon Sonne & Mond ihr Debüt feiern werden. Der neue (japanische) Trailer zum Nintendo DS-Spiel bestätigt die Gerüchte und zeigt zudem endlich, gegen welche Bösewichte wir in Alola eigentlich antreten werden.

Das Team Rocket-Äquivalent der neuen Pokémon-Generation hört auf den Namen Team Skull und trägt dementsprechend auch Kopfbedeckungen, die menschlichen Schädeln nachgeahmt sind.

Die neuen Pokémon, die der Trailer vorstellt, sind zum einen der Fisch Wishiwashi, der sich in einen Fischschwarm weiterentwickeln kann, und zum anderen ein Pilz-Pokémon namens Morelull sowie Pyukumuku, das mit seinen Innereien angreifen kann. Zudem stoßen mit den neuen Versionen von Mauzi, Raichu und Knogga weitere Entwicklungsstufen zu bereits bekannten Pokémon hinzu.

Was haltet ihr vom neuen Look der alten Pokémon?