Pokémon GO - Großes Pokémon Stadium-Event in Japan wird per Livestream übertragen

Bisherige Pokémon GO-Events in der realen Welt sind anscheinend nicht so gut gelaufen, wie sich Niantic und The Pokémon Company das wohl gewünscht haben. Das könnte sich jetzt aber bald ändern: In Japan findet das große Pikachu Outbreak-Festival statt. In dessen Rahmen soll am Montag ein bisher noch recht mysteriöses Event stattfinden, das sogar live gestreamt wird. Es nennt sich Pokémon Stadium und scheint eine ziemlich große Sache zu werden. (via ComicBook)

Worum genau es sich dabei handelt, bleibt aktuell noch unklar. Wer an der Veranstaltung teilnehmen wollte, musste allerdings an einer Lotterie teilnehmen, um ein Ticket zu ergattern. Alle 15 Minuten sollen Spieler in das Stadion von Yokohama gelassen werden. Was darin dann passiert, wird mit Spannung erwartet. Die Ankündigung der Live-Übertragung macht den Fans Hoffnung auf etwas Besonderes.

Aktuell ergeht sich die Pokémon GO-Community in Spekulationen: Möglicherweise könnte das legendäre Pokémon Ho-Oh einen Auftritt hinlegen. Das würde zumindest gut zum neuen Pokémon-Kinofilm passen. Auch Mewtwo kommt für viele Fans als nächstes legendäres Pokémon in Frage. Wieso das Event genau wie das N64-Spiel Pokémon Stadium heißt, lässt die Trainer ebenfalls rätseln.

Was erhofft ihr euch von dem Event?