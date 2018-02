Twitch spielt Pokémon - Fans schaffen es gemeinsam, den MissingNo.-Glitch zu triggern

"Twitch spielt" – das bedeutet meistens heilloses Durcheinander und pures Chaos. Egal, bei welchem Spiel. Die jeweilige Fan-Community hat auf der Streaming-Seite so schon die kuriosesten Spiele gezockt: Immer gemeinsam und über den Chat. So wurden zum Beispiel schon gefühlt hunderttausend Bildschirmtode in Dark Souls gestorben und auch die Börse wurde bereits mit echtem Geld unsicher gemacht. Aktuell spielt Twitch Pokémon Rot und Blau, allerdings simultan und obendrein auch noch erstaunlich gut. Den Fans ist es gemeinsam jetzt sogar gelungen, gegen das mysteriöse MissingNo.-Pokémon anzutreten.

Pokémon:

Geheime Mechaniken, die uns die Spiele nie verraten haben

Twitch spielt Pokémon & triggert "MissingNo."-Glitch

MissingNo. steht für "Missing Number" und es handelt sich dabei um einen der berühmtesten Glitches in der gesamten Pokémon-Welt. Der lässt uns gegen einen seltsamen Pixelhaufen antreten und kann dafür sorgen, dass sich unsere Items vervielfachen. Allerdings soll der Glitch auch Spielstände zerstören. Wie genau das funktioniert und was ihr tun müsst, um gegen MissingNo. anzutreten, könnt ihr hier ausführlich nachlesen.

Pokémon Sonne & Mond:

Fans holen MissingNo. ins Spiel & sorgen gleich für neuen Glitch

Fans müssen sich einigen & koordinieren

Fest steht: Dass die Twitch-Community dazu in der Lage war, erfordert ein Höchstmaß an Koordination und Zusammenarbeit. Nichtsdestotrotz bleibt das Chaos eines Spiels, bei dem jeder steuern kann, natürlich erhalten: Selbst während des Kampfes mit MissingNo. öffnet irgendwer das Menü und macht sich an der Angelrute zu schaffen.

Hier könnt ihr euch den andauernden Livestream ansehen.

Die Wahrheit hinter MissingNo:

Der berühmteste Glitch der Welt

Hättet ihr gedacht, dass die Fans das gemeinsam schaffen?

Pokémon Ultrasonne & Ultramond - Screenshots ansehen