Pokémon - Ultrasonne & Ultramond sind die letzten 3DS-Ableger

In einem Gespräch mit IGN kündigte der Pokémon-Entwickler Game Freak an, dass nach den beiden Ablegern Ultrasonne und Ultramond kein weiteres Hauptspiel der Reihe auf dem Nintendo 3DS erscheinen wird. Der Handheld sei mit X und Y schon an seine Grenzen gekommen. Mit den neuen Spielen habe man die Hardware wirklich bis ans Limit getrieben. Deswegen seien Ultrasonne und Ultramond auch der Höhepunkt ihrer Arbeit mit dem 3DS.

Auf der E3 2017 wurde bereits angekündigt, dass für die Nintendo Switch ein neues Pokémon-Spiel kommen wird. Die Entwickler gaben an, dass bereits die Hälfte des ursprünglichen Teams auf den Switch-Titel umgelagert wurde. Ultrasonne und Ultramond wurden demnach von nur halb so vielen Personen entwickelt, wie die direkten Vorgänger.

Bisher ist über das kommende Pokémon für die Switch nahezu nichts bekannt, außer dass es bereits in Arbeit ist. Die beiden letzten 3DS-Ableger kommen am 17. November in den Handel.

