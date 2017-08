Der neueste Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond zeigt uns nicht nur eine etwas andere und vielleicht auch dunklere Seite von Alola, in ihm versteckte sich außerdem ein Hinweis auf einen für Fans der Reihe nicht unbekannten Ort: Kanto.

Das zumindest glauben einige Fans (via Polygon), die den Gameplay-Trailer mit Adleraugen untersucht haben. In dem Video – das ihr euch unten noch einmal ansehen könnt – sehen wir einen Charakter namens Ryuki, dem wir in Pokémon Ultrasonne/Ultramond begegnen werden. Wer genau das ist, lässt sich aktuell nicht sagen, vielen Fans war allerdings viel wichtiger, was sich hinter Ryuki abspielt bzw. wo er sich befindet.

Die Umgebung erinnert nämlich stark an die Arena von Major Bob aus Orania City aus der ersten Generation. Dort befanden sich Mülleimer, in denen Spieler nach Schaltern suchen mussten. Diese scheinen einige Fans nun auch im neuen Trailer entdeckt zu haben:

ISNT THIS LT SURGE'S GYM? ISNT IT? THE TRASH CANS? THE YELLOW? pic.twitter.com/nKzPR8IUiP — Nathanko_XD [252] (@Nathanko_XD) August 18, 2017

Is this Lt. Surge's gym???

Could this mean that we are traveling back to Kanto??? pic.twitter.com/2XdjcgzBSz — Pokemon Master Kevin (@PokeMasterKev20) August 18, 2017

Did #Pokémon #UltraSun #ultramoon trailer just confirm a return to Kanto region? Perhaps Lt. Surge's gym is just an Easter egg #Nintendo3DS pic.twitter.com/QdUZufoLeR — The Johto Press (@BertiiPerches) August 18, 2017

Natürlich könnte es sich dabei auch, wie ein Twitter-User schreibt, um ein Easer Egg handeln und nicht wirklich um eine Rückkehr nach Kanto. In Pokémon Sonne/Mond gab es jede Menge Referenzen, die sich auf diese Region bezogen, weshalb es nicht überraschend wäre, wenn sich noch mehr in diese Liste einreihen.

Was glaubt ihr: Kehren wir in Pokémon Ultrasonne/Ultramond nach Kanto zurück oder ist es nur eine weitere Referenz?