Pokémon - Tour durch das Game Freak-Büro, so sieht es bei den Pokémon-Machern aus

Die Pokémon-Macher von Game Freak haben einigen Vertretern von Game Informer ihr Büro gezeigt. Zumindest teilweise: Ein kompletter Bereich soll für die Besucher bei ihrer Tour nämlich tabu gewesen sein. Möglicherweise wird dort hinter verschlossenen Türen fleißig am kommenden Pokémon-RPG für die Nintendo Switch gewerkelt. Im zugehörigen Video können wir außerdem einen Blick auf die Lobby erhaschen, in der es offenbar unzählige Pokémon in allen Größen, Formen und Farben gibt.

Die glücklichen Besucher berichten ausführlich von ihrer Tour und sprechen dabei unter anderem auch über die Beziehung zwischen Game Freak und Nintendo. Obwohl beide eng zusammenarbeiten, handelt es sich bei Game Freak um ein betont eigenständiges, unabhängiges Entwickler-Studio und keinen First Party-Developer. Dabei ist es offenbar bereits zu kreativen Differenzen gekommen, wie die Kollegen berichten.

Das Büro von Game Freak befindet sich in Tokio und fällt von außen anscheinend nicht sonderlich auf. Drinnen gibt es aber sogar ein Aquarium, diverse Pflanzen und das komplette Büro soll schuhfrei sein: Die über 100 Mitarbeitenden laufen allesamt barfuß oder auf Socken. In dem Teil des Büros, der begehbar war, wird übrigens gerade an Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond für den Nintendo 3DS gearbeitet. Seht euch das Video an:

