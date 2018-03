Prey - Bethesda teasert möglichen DLC

Publisher Bethesda ist aktuell fleißig dabei, Teaser in die Welt zu setzen. Kündigte das Unternehmen hinter Spielen wie Fallout 4 und Skyrim erst heute Nacht das Showcase zur E3 2018 an, postete der offizielle Twitter-Account zu Prey außerdem einen Hinweis, der Fans hellhörig werden lässt.

Mit den ominösen Worten "Wissen wir wirklich, was dort draußen ist?" präsentierte der Twitter-Kanal des von Arkane Studios entwickelten Sci-Fi-Shooters ein kurzes Gif, das uns einen Blick auf den Mond werfen lässt:

Do we really know what’s out there? pic.twitter.com/TIByM1O738 — Prey (@PreyGame) March 2, 2018

Seit dem Release von Prey im Mai 2017 war es eher ruhig um den Shooter, daher besteht nun die Vermutung, dass uns neuer Content für den Shooter erwarten könnte. Dieser könnte uns – sollten wir dem Gif Glauben schenken - auf den Mond führen und nicht wie bisher weiter auf die Raumstation Transtar.

Bethesdas Zukunftspläne

Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass das Studio hinter Prey und Dishonored nicht länger nur an Singleplayer-Spielen arbeiten würde. Eine Stellenausschreibung aus dem Juli 2017 deutete auf ein Live-Service-Spiel hin. Im Dezember 2017 startete Bethesda allerdings eine Kampagne zur "Rettung von Singleplayer-Spielen". Ob eine Erweiterung, oder Fortsetzung, von Prey dazu gehört, bleibt abzuwarten.

Spätestens im Juni erfahren wir mehr, wenn Bethesda im Rahmen des E3-Showcase kommende Spiele und Erweiterungen ankündigt. Aktuell darf sich der Publisher darüber freuen, auf Metacritic den ersten Platz der besten Publisher 2017 (basierend auf den Wertungen ihrer Spiele) gesichert zu haben. Zu verdanken haben sie das unter anderem Wolfenstein 2: The New Colossus, The Evil Within 2 und Prey.