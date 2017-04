Prey - Erste Stunde ab heute kostenlos für PS4 & Xbox One verfügbar

Spielt noch vor dem offiziellen Launch kostenlos die erste Stunde.

Vor einigen Woche wurde eine kostenlose Demo für Prey angekündigt und ab heute ist die erste Stunde nun endlich spielbar. Im deutschen Playstation Store ist sie für PS Plus-Mitglieder erhältlich. Die Xbox One-Version findet ihr im Marketplace.

Mehr: Prey im Vorab-Test - Der Shooter, der zum Glück keiner ist

In der Demo spielt ihr den Forscher Morgan Yu, der an Bord der luxuriösen Talos I seinen ersten Arbeitstag beginnt. Er ist Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit von Grund auf verändern soll. Was harmlos beginnt, entpuppt sich als Alptraum, denn ihr findet euch alleine auf der Talos I wieder, die sich als verlassene Forschungsstation im Weltraum erweist. Aliens haben das Kommando übernommen und machen Jagd auf die Überlebenden. Es liegt an euch, die Alien-Invasion und die Vernichtung der Menschheit zu verhindern.

Veröffentlicht wird das Spiel am 05. Mai für die PS4 und Xbox One. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch bereits in diesem ersten Trailer zur Prey-Demo machen.

Habt ihr Prey auf dem Schirm? Oder geht der Titel bisher an euch vorbei?