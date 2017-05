Prey - Technik-Check: Konsolen-Versionen lassen zu wünschen übrig

Prey weist auf den Konsolen Mängel auf.

Wer Prey spielen will und sich die Plattform aussuchen kann, sollte laut den Kollegen von Digital Foundry im Idealfall zur PC-Version greifen. Denn die haben das Spiel auf Herz und Nieren geprüft und alle Fassungen miteinander verglichen. Dabei zeigt sich, dass Prey massiv von einer höheren Auflösung und der stabileren Framerate profitiert. Auch einige Effekte bleiben den Konsolenspielern vorenthalten, die sich ebenfalls mit einer langsamer reagierenden Steuerung herumschlagen müssen.

Mehr: Prey im Test - Um die Ecke gespielt

Digital Foundry zeigt anhand des Videomaterials auf den verschiedenen Plattformen auch die Unterschiede zur Demoversion: Beispielsweise wurde an der Musik gedreht, die jetzt weniger aufdringlich daherkommt, wenn wir es mit kleineren Gegner-Gruppen zu tun haben. Allerdings gibt es leider keinen richtigen PS4 Pro-Modus – die leistungsstärkere Konsole zeigt bei Prey keine Wirkung und liefert dasselbe Spielerlebnis wie auf der normalen PS4.

Mehr: Prey - Wertungsspiegel: Alter Name, gelungener Neuanfang

Die Ladezeiten haben sich im Vergleich zur Demo leider nicht verändert und bewegen sich sowohl auf der PS4 als auch der Xbox One meistens zwischen 40 und 70 Sekunden. Auf dem PC müssen wir deutlich kürzer warten, was dem Spielfluss und dem Pacing zugute kommt. Und auch auf Rechnern, die keine High End-Boliden (mehr) sind, läuft Prey problemlos mit 60 FPS und in Full HD. Höhere Auflösungen sehen natürlich nochmal besser aus, während die Xbox One-Fassung mit 900p auskommen muss.

Mehr: Prey - Darum solltet ihr "alle Untertitel" aktivieren

Die Kombination aus höherer Auflösung, mehr Effekten, schneller reagierender Steuerung und stabilen 60 FPS sorgt für ein hübscheres, flüssigeres Spiel, insbesondere bei den vielen, schnellen Gegnern. Darum lautet das Fazit von Digital Foundry: Prey ist auf dem PC so viel besser, dass es beinahe das komplette Spiel verändert.

"Prey fühlt sich an, als sei es in erster Linie als richtiges PC-Spiel designt und dann den Konsolen aufgezwängt worden."

Aber überzeugt euch am besten selbst:

Auf welcher Plattform spielt ihr Prey?

Alle 38 Bilder ansehen

Prey - PC gegen PS4 und Xbox One: Grafik-Vergleich und Frame-Rate-Test