Project Cars 2 - 10 Ferrari-Modelle im Spiel vertreten

Wenn Project Cars 2 am 22. September 2017 erscheint, sind auch ein paar Modelle des italienischen Edelautobauers Ferrari an Bord. Das ist das erste Mal in der Serie, beim ersten Teil hatte man Ferraris noch vergeblich gesucht. Insgesamt stehen 10 Ferrari-Boliden in der virtuellen Project Cars 2-Garage, darunter zum Beispiel die Ikonen F40 LM, F50 GT, der 660 PS starke Enzo Ferrati oder auch das aktuelle Hypercar La Ferrari.

Alle Ferrari-Modelle aus Project Cars 2 in der Übersicht

330 P4

365 GTB4 Competizione

288 GTO

F40 LM

F33 SP

F50 GT

Enzo Ferrari

488 GT3

488 GTE

LaFerrari

Project Cars 2 erscheint am 22. September für PS4 und Xbox One, das Spiel erscheint auch in 3 besonderen Vorbesteller-Editionen.