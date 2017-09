PS Now - 19 neue PS4-Spiele hinzugefügt & eine Woche gratis spielbar

Der Streaming-Dienst Playstation Now ist nun endlich auch in Deutschland an den Start gegangen und fügt nach und nach immer mehr Titel zur Spielebibliothek hinzu. Gegen eine monatliche Gebühr stehen PS4- und PC-Spielern dabei über 500 Titel zur Verfügung, die per Streaming auf der heimischen Konsole oder dem Rechenknecht gespielt werden können. Zum Portfolio der Datenbank gehören dabei sowohl PS4- als auch PS3-Spiele.

Mehr: PlayStation Now - Streaming-Service könnte zukünftig Teil von PS Plus werden

Die 19 Neuzugänge haben wir hier für euch aufgelistet:

Bevor ihr nun aber loslegt solltet ihr einen Blick auf den derzeitigen 5 Euro-Sale im PS Store werfen, denn einige Titel in dieser Liste könnt ihr damit für einen günstigeren Preis erwerben - und das dauerhaft ohne Streaming.

Falls ihr PS Now bisher noch keine Chance gegeben habt, ist die erste Testwoche für euch übrigens komplett kostenlos. Doch Vorsicht: Nach sieben Tagen wird euer Abo automatisch verlängert und schlägt dann mit 16,99 Euro pro Monat zu Buche.

Werdet ihr PS Now eine Chance geben?