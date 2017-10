PS Now - Viele neue PS3- & PS4-Horrorspiele zum Streaming verfügbar

Dank PS Now können wir viele PS3- sowie einige PS4-Spiele streamen – sogar am PC. Diesen Monat wird der Katalog der verfügbaren Titel wieder einmal erweitert: 18 neue Spiele sollen dazu kommen und komplett ohne Download oder Installation gestreamt werden können. Sony ruft kurzerhand den "Shocktober" aus, einfach weil bald Halloween ist und sich unter den neuen PS Now-Titeln auch einige Horrortitel befinden. Was wiederum dazu führt, dass wir hierzulande wohl leider auf dieses eine, indizierte Zombiespiel verzichten müssen.

Aber auch, wer Zombies (Deadlight: Director's Cut), Horror (SOMA) und Halloween allgemein nichts abgewinnen kann, sollte mit der Auswahl der neuen Spiele voll auf seine Kosten kommen: Neben dem großartigen Rollenspiel Divinity: Original Sin und dem – nicht nur grafisch – beeindruckenden The Vanishing of Ethan Carter gibt es auch noch das sehr empfehlenswerte sowie eigenwillige Knobelspiel The Swapper oder Styx: Master of Shadows. Die Liste:

Aktuell gibt es immer noch die Möglichkeit, PS Now für eine kostenlose Woche gratis auszuprobieren.

