Der Monat Oktober steht bekanntlich für Laub, Kürbissuppe und Horrorspiele. Sony liefert zumindest eines davon und stockt das Angebot seines Streaming-Dienstes PS Now ab heute mit allerlei Horror- und Mystery-Titeln auf. (via PlayStation.Blog).

Während das PS4-Streaming-Aufgebot mit Blockbustern wie Until Dawn und Beyond: Two Souls aufwartet, gesellt sich zur PS3-Sparte lediglich Hidetaka "Swery 65" Suehiros abgedrehtes Mystery-Abenteuer Deadly Premonition: Director's Cut hinzu, das japanischen Horrorfilm-Flair mit David Lynchs Twin Peaks mischt und trotz mieser Grafik eine fesselnde Geschichte zu erzählen weiß.

PS Now - Die neuen PS4-Spiele

PS Now ist seit Ende August auch in Deutschland verfügbar und erlaubt es Abonnenten, PS4- und PS3-Spiele aus einer großen Auswahl via PS4 oder PC zu streamen.

Ist für euch etwas dabei?