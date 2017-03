PS Plus - Abo ist gerade für 99 Cent erhältlich

Derzeit gibt es einen Monat PS Plus für knapp einen Euro.

Wer noch keinen PS Plus-Account besitzt, hat bis zum Ende des Monats Zeit, sich eine einmonatige Mitgliedschaft für 0,99 Euro zu schnappen.

Wenn dieser Monat vorbei ist, verlängert sich euer Abonnement jedoch automatisch, wobei dann monatlich 6,99 Euro fällig werden. Falls ihr euch für das Schnäppchen-Abo entscheidet, könnt ihr das Abo jedoch vor dem Ende der ersten vier Wochen wieder kündigen, um die Kostenerhöhung zu vermeiden.

PS Plus liefert euch neben Rabatten im PS Store jeden neuen Monat eine ganze Reihe von Gratis-Titeln für die PS4 und Co. Hier findet ihr die aktuellen Gratisspiele für PS Plus. Online-Spielen ist ebenfalls nur mit einer aktiven Mitgliedschaft möglich.

Die Aktion gilt laut PlayStation Store noch bis zum 1. April 2017.