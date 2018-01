Die Gratis-Spiele des Dezember 2017-Aufgebots sind aus dem PS Store gehuscht und durch die PS Plus-Spiele für Januar 2018 ersetzt worden.

Ab sofort könnt ihr euch unter anderem das Stealth-RPG Deus Ex: Mankind Divided und das Adventure Batman: The Telltale Series im PS Store kostenlos für die PS4 herunterladen. In der Liste unten haben wir euch noch einmal alle PS Plus-Spiele für den Januar 2018 aufgeführt.

Die kostenlosen PS Plus-Spiele im Januar 2018

