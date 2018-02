Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für Februar 2018 enthüllt. Bevor die neuen Titel, darunter der Geheimtipp Rime, aber in den PS Store wandern, habt ihr nur noch heute die Chance, euch die Spiele des Januar 2018-Aufgebots zu schnappen.

PS Plus im Januar 2018 gibt allen Abonnenten unter anderem kostenlosen Zugriff auf das Stealth-RPG Deus Ex: Mankind Divided, das sich in unserem Test als rundum gelungenes Spiel erweist und eine 85 abstaubt. Alle Gratis-Spiele, die ihr euch heute noch herunterladen könnt, haben wir unten für euch aufgelistet.

Die kostenlosen PS Plus-Spiele im Januar 2018

Die neuen PlayStation Plus-Spiele für Februar 2018 können ab Dienstag, den 6. Februar 2018, von allen PS Plus-Mitgliedern kostenlos aus dem PS Store heruntergeladen werden.