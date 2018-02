Die PlayStation Plus-Spiele für Februar 2018 können von allen Abonnenten ab sofort aus dem PS Store kostenlos heruntergeladen werden. Damit habt ihr ab jetzt einen Monat lang Zeit, die neuen Gratis-Spiele für PS4 und Co. eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Nachdem uns PS Plus im Januar unter anderem Deus Ex: Mankind Divided und Batman: The Telltale Series spendierte, erwarten uns in diesem Monat Sonys PS4-Exklusivspiel Knack und das verträumte Puzzle-Abenteuer Rime, das sich als echter Schatz entpuppt. Auch Grand Kingdom ist einen Blick wert: Das Strategie-Rollenspiel der Danganronpa-Macher Spike Chunsoft verspricht klassische rundenbasierte Kämpfe und gilt unter Anime-Strategen als Geheimtipp.

Alle PS Plus-Games für Februar 2018 in der Übersicht

Rime (PS4)

Knack (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus, benötigt PS VR)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita & PS4)

Die neuen PS Plus-Spiele stellen wir euch hier genauer vor.

Wann gibt Sony die PS Plus-Spiele für März 2018 bekannt?

Sony verkündet die neuen Titel des PlayStation Plus-Aufgebots in der Regel im letzten Mittwoch des Monats um 17.30 Uhr. Demnach können wir am 28. Februar 2018 mit der Bekanntgabe der Spiele für März 2018 rechnen.