PS Plus im Februar - Was verbirgt sich hinter Starwhal, Not A Hero & Co.?

PS Plus im Februar 2017: Was verbirgt sich hinter Starwhal & Co.?

Am 1. Februar 2017 hat Sony die Gratisspiele für PS Plus-Abonennten für den Februar bekannt gegeben und wie jeden Monat dürften sich einige von euch fragen: "Was ist das überhaupt?"

Daher dachte ich mir, stelle ich euch alle kostenlosen PS Plus-Spiele doch einfach kurz vor - inklusive Trailer, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Zum Schluss verrate ich euch noch, wie viel Geld ihr gemessen am Preis im PS Store spart.

Little Big Planet 3 (PS4)

LittleBigPlanet 3 - Launch-Trailer: Die Abenteuer von Small

LittleBigPlanet 3 erschien 2014 für PS3 und PS4 und ist bislang der letzte Teil der Serie. In dem Jump & Run hüpft ihr mit Sackboy durch zauberhafte Handarbeits-Kulissen aus Garn, Knöpfen und anderen Bastelmaterialien.

Das Basteln ist auch ein zentrales Spielelement: Mit gesammelten Mustern und Farben erstellt ihr euer eigenes Figürchen, auch ganze Level könnt ihr selber bauen und mit der Community teilen.

Entwickler: Media Molecule

Original-Preis: 20 Euro

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Not a Hero (PS4)

Not A Hero - Verrückter Launch-Trailer zum Pixelart-Shooter

Not a Hero ist ein Cover-Shooter im 2D-Pixel-Stil, der auf eine Mischung aus Rennen, Rutschen und Ballern setzt. Ihr spielt den Einzelgänger Steve, der die Wahlkampagne eines gottähnlichen Hasen unterstützt.

Seine Aufgabe ist es, als Straßenreiniger der härteren Sorte mehrere Stadtteile von kriminellen Elementen zu "reinigen". Ihr dürft euch also auf allerhand Schusswechsel mit relativ hohem Gewaltgrad einstellen.

Entwickler: Roll7

Original-Preis: 13 Euro

GamePro-Wertung: -

Starwhal (PS4, PS3)

Starwhal: Just the Tip - Ankündigungs-Trailer zur PS4-Version

Starwhal ist ein Couch-Koop-Spiel für 4 Spieler im neon-grellen Retro-Stil. Als Wal schlittert ihr in vier verschiedenen Spielmodi durch insgesamt 25 Versus-Arenen, um euren Kumpels oder wahlweise KI-Gegnern eins überzubraten.

Starwhal bietet über 90 Kostüme und zudem 32 Einzelspielerherausforderungen, ist also auch für Solospieler interessant.

Entwickler: Breakfall

Original-Preis: 12 Euro

GamePro-Wertung: -

Anna - Extended Edition (PS3)

Anna: Extended Edition - Release-Trailer zum Horrorspiel

Anna ist ein Horror-Adventure, das in den Alpen spielt. Die Berghütte, in der euch befindet, scheint zwar verlassen zu sein, doch in Anna ist nichts so, wie es scheint. Dieser Titel spielt mit eurer Wahrnehmung und täuscht eure Sinne.

Die Extended Edition für enthält unter anderem zusätzliche Puzzles, neue Enden und grafische Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen PC-Release.

Entwickler: Dreampainters

Original-Preis: 10 Euro

GamePro-Wertung: -

Ninja Senki DX (PS4, Vita)

Im Jump & Run Ninja Senki DX müsst ihr den Ninja Hayate dabei helfen, den Tod seiner Geliebten zu rächen. Dazu hüpft und kämpft ihr euch durch 2D-Level im 8-Bit-Retro-Look.

Die DX-Version wurde grafisch etwas aufgemöbelt und bietet 16 Level mit mehreren Endszenarien, einen neu gemixten Soundtrack sowie drei Spielmodi, darunter auch einen Challenge-Modus.

Entwickler: Tribute Games

Original-Preis: 6 Euro

GamePro-Wertung: -

TorqueL (PS4, Vita)

TorqueL ist ein Puzzlespiel, in dem ihr ein kleines Männchen in einem Würfel steuert. Diesen Würfel könnt ihr ausdehnen, um Hindernisse wie Lava, hohe Wände oder Gruben zu überwinden.

Der Titel bietet 50 verschiedene Rätsel-Räume für einen Spieler, einen Koopmodus gibt es nicht.

Entwickler: Playism

Original-Preis: 11 Euro

GamePro-Wertung: -

Gesamte Ersparnis als PS Plus-Kunde im Februar 2017: 72 Euro