Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für den Monat September 2017 bekanntgegeben. Damit ihr wisst, was euch bei den neuen Gratis-Titeln für PS4, PS3 und PS Vita erwartet, haben wir hier alle für euch gesammelt und stellen sie euch mit Trailer und einigen Worten kurz vor.

Alle neuen PS Plus-Spiele könnt ihr ab dem 6. September 2017 kostenlos aus dem PS Store herunterladen. Also: Was verbirgt sich hinter Infamous: Second Son, Child of Light und Co.?

Infamous: Second Son (PS4)

Entwickler: Sucker Punch

Genre: Action

GamePro-Wertung: 86

In Infamous: Second Son macht Cole McGrath, der Protagonist der beiden Vorgänger Infamous und Infamous 2, Platz für einen neuen Helden: Delsin Rowe, ein Kleinkrimineller, der nach der Berührung eines sogenannten Conduits plötzlich Superkräfte erhält. In dem Open World-Action-Spiel von Sucker Punch prügeln wir uns mit unseren besonderen Rauch-, Napalm-, Strom-, Eis- und Betonkräften durch die Stadt, um Brooke Augustine, die Chefin des D.U.P. (Department of Unified Protection), auszuschalten, die es auf uns und unsere Freunde abgesehen hat.

Mehr erfahrt ihr in unserem Test zu Infamous: Second Son.

Truck Racer (PS3)

Entwickler: Plug In Digital

Genre: Rennspiel

GamePro-Wertung: -

In Truck Racer setzen wir uns hinters Steuer eines +5 Tonnen-Stahlkoloss und brettern in vier Singlplayer-Modi (Meisterschaft, Zeitangriff, Eliminierung & Schnelles Rennen) und zwei Multiplayer-Modi (Splitscreen für zwei Spieler oder vier Spieler online) über die Straßen. Das Rennspiel lässt uns 48 Strecken entlang sausen und bietet die Möglichkeit, unseren Truck nach eigenen Wünschen anzupassen. Und Achtung: Unsere Fahrzeuge sind komplett zerstörbar.

Handball 16 (PS3)

Entwickler: EKO Software

Genre: Sport

GamePro-Wertung: -

Wie uns der Titel bereits unmissverständlich zu verstehen gibt, widmet sich Handball 16 dem Handball-Sport. Die vom französischen Studio EKO entwickelte Sportsimulation schickt uns mit 68 Teams aus den drei größten europäischen Ligen (Deutschland, Frankreich und Spanien) auf den Hallenboden und lässt uns nicht nur Matches gegen die KI, sondern auch im lokalen Multiplayer gegen einen unserer Freunde spielen.